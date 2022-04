Urfa'da Çok Sık Kaza Yaşanan Yolun Genişletilmesi İçin CHP'lilerden Protesto Yürüyüşü

BİRECİK, ŞANLIURFA (ANKA) - Şanlıurfa'da CHP üyeleri, Birecik- Şanlıurfa arasındaki otoyolun gidiş- dönüş tek şeritli olması nedeniyle yaşanan trafik kazalarını ve yolun genişletilmemesini protesto için yürüyüş yaptı. CHP'liler yolun genişletilmesini ve trafik kazalarının önlenmesini istedi.

Gazeteci Fehmi Kaplan'ın da iki gün önce Birecik- Şanlıurfa yolunda ölmesi üzerine CHP'liler bugün o yolda "Ölüm yolu değil yaşam yolu istiyoruz" yazılı pankart ile protesto yürüyüşü yaptı. CHP üyeleri, yolun genişletilmesini isterken iktidara da bu yöndeki sözünü hatırlattı.

Şanlıurfa Haliliye CHP İlçe Başkanı Ahmet Doğan, "Ölüm yolu diye tarih ettiğimiz Urfa- Suruç arasında yürüyüş yapıyoruz. Bu yürüyüşü yapmamızın sebebi maalesef neredeyse her gün can kayıplarımız oluyor. Bundan iki gün önce de gazeteci Fehmi Kaplan ve Halil Öz'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Sabah 09.00'dan bu yana yürüyüş yapıyoruz. İnşallah bir an önce bu ölümler son bulur. Bu yolu yapmak hiç de zor bir şey değil" diye konuştu.