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Ürdün Büyükelçiliği Heyeti Kapadokya Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Ürdün Büyükelçiliği Heyeti Kapadokya Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
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Ürdün Krallığı'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi ve yardımcıları, Kapadokya Üniversitesi'ni ziyaret ederek eğitim ve uluslararası iş birliği fırsatları üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Ürdün Krallığı Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Renad Nofal ve Ataşe Yardımcısı Ahmad Alqudah, Kapadokya Üniversitesi'ni (KÜN) ziyaret ederek akademik ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile bir araya gelen heyet, eğitim altyapısı ve uluslararası iş birliği imkanları üzerine detaylı görüşerek, gelecekteki ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. KÜN'ün; Mustafapaşa Yerleşkesi, Ürgüp Fabrika Yerleşkesi ve Ürgüp Sağlık Yerleşkelerini ziyaret eden heyet, KÜN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Üniversitenin akademik yetkinlikleri hakkında bilgi alan ve bölgenin turizm iş birliği fırsatları üzerine de görüş alışverişinde bulunan heyet, uluslararası akademik ve kültürel iş birliklerini güçlendirme vizyonu çerçevesinde ağırlandı.

Heyete rehberlik eden; KÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi Sorumlusu Öğr. Gör. Alperen Özen ve Araş. Gör. Aslıhan Babacan, KÜN Uluslararası Öğrenci Birimi Öğrenci Sorumlusu Agamyrat Boryyev üniversitenin eğitim programları ve araştırma imkanları hakkında heyete ayrıntılı bilgi sundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Ankara Kültür Eğitim Yerel Ürdün

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