Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü! Babaannesini son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. 82 yaşında hayatını kaybeden Nezahat Kaygılaroğlu'nun solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiği öğrenildi.
Haziran ayında büyükbabası Metin Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybeden ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
KAYGILAROĞLU BABAANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Nezahat Kaygılaroğlu, bugün Balıkesir Tarihi Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında defnedildi.
82 yaşında hayata gözlerini yuman Nezahat Kaygılaroğlu'nun Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada solunum yetmezliği ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze törenin Uraz Kaygılaroğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.