Haberler

Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü! Babaannesini son yolculuğuna uğurladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü! Babaannesini son yolculuğuna uğurladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü! Babaannesini son yolculuğuna uğurladı
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. 82 yaşında hayatını kaybeden Nezahat Kaygılaroğlu'nun solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiği öğrenildi.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Haziran ayında büyükbabası Metin Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybeden ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

KAYGILAROĞLU BABAANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Nezahat Kaygılaroğlu, bugün Balıkesir Tarihi Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında defnedildi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü! Babaannesini son yolculuğuna uğurladı

82 yaşında hayata gözlerini yuman Nezahat Kaygılaroğlu'nun Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada solunum yetmezliği ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze törenin Uraz Kaygılaroğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz

Meclis'te üstüne basa basa söyledi: Bir dejavuya izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf

Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiğini gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.