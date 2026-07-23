Haberler

Ordu'da kayalıkların arasında avlanan su samuru görüntülendi

Ordu'da kayalıkların arasında avlanan su samuru görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde kayalıklar arasında balık avlayan su samuru, cep telefonuyla kaydedildi. Sevimli hayvanın midye ile beslenmeye çalışıldığı anlar da görüntülere yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kayalıklar arasında balık avlayan su samurunun renkli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atatürk Mahallesi Ayanikola Adası kıyılarında ailece vakit geçiren vatandaşlar, kayalıklar arasında hareket eden bir canlı fark etti. Yakından incelediklerinde su samurunun kayalıklar arasında ustalıkla hareket ederek balık avladığını gördüler. O anları kayıt altına alan insanlara aldırış etmeden avlanmayı sürdüren su samuru, sevimli ve hareketli tavırlarıyla sahildeki vatandaşların ilgisini çekti.

Çevredeki bazı vatandaşların hayvanı midye ile beslemeye çalıştığı anların da yer aldığı görüntüler, kısa sürede beğeni topladı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

Fatih Portakal da Haluk'u sattı! Verdiği ifade çok konuşulur

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu