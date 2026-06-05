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Ordu'da veliler ve öğretmenler kan vererek umut oldular

Ordu'da veliler ve öğretmenler kan vererek umut oldular
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Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Kızılay ve Yunus Emre İlkokulu iş birliğiyle düzenlenen ilk kan bağışı kampanyasında 112 ünite kan toplandı. Kampanyaya veliler, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Türk Kızılay ve Yunus Emre İlkokulu iş birliğiyle "Kan Ver, Umut Ol" sloganıyla ilk kez gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 112 ünite kan toplandı.

Türk Kızılay ve Yunus Emre İlkokulu iş birliğiyle okul bahçesinde geniş katılımlı kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Okulun Kızılay Kulübü öğretmenleri Hasan Öztürk, Ahmet Akten ve Sevgi Durak'ın öncülüğünde organize edilen kampanya; veliler, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun desteğiyle iyilik seferberliğine dönüştü.

"İlk defa yaptık, tereddütlerimiz vardı ama katılım harika oldu"

Kan bağışı kampanyası öncesi yaşadıkları tatlı telaşı ve duydukları memnuniyeti dile getiren Yunus Emre İlkokulu Müdür Yardımcısı Süleyman Çubukcu, "Bu yılki sloganımızı 'Kan Ver, Umut Ol' olarak belirledik. Velilerimiz bu konuda gerçekten çok büyük bir çaba sarf etti. Yunus Emre İlkokulu olarak ilk defa böyle bir kan bağışı kampanyası düzenlediğimiz için katılımın ne düzeyde olacağı konusunda açıkçası bazı tereddütlerimiz vardı. Ancak katılım beklentilerimizin de üzerinde, bayağı güzel oldu. Kızılay'ımızın da profesyonel desteği ve etkisiyle kampanyamızı başarıyla gerçekleştirdik. Bağışta bulunan her bir velimiz, hastalarımıza birer umut oldu. Kızılay Kulübü öğretmenlerimiz Hasan Öztürk, Ahmet Akten ve Sevgi Durak'ın öncülüğünde başlattığımız bu anlamlı kampanya tüm hızıyla devam ediyor. Emeği geçen tüm velilerimizi, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Gün boyu devam eden ve öğretmenlerin, velilerin çevre sakinlerinin de destek verdiği kampanya neticesinde toplamda 112 ünite kan bağışı toplandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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