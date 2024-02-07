Gaziantep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 103. yıl dönümü kutlandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milli Mücadelemizin en önemli kalelerinden olan şehrimize 'Gazi' unvanı verilişinin 103. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in tüm imkansızlıklar karşısında, inanç ve kararlılıkla büyük bir direniş gösterdiğini belirten Ünverdi, mesajında, "Aziz atalarımız, Antep Savunmasında 6317 şehidi ve binlerce gazisiyle destansı bir mücadele vererek Büyük Önder Atatürk'ün, 'Bu tek Türk şehri hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığıyla kendini kurtardı' övgüsüne mazhar olmuştur. Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve nice isimsiz kahramanıyla şehrimiz, 11 ay boyunca hiçbir yerden destek almadan verdiği mücadele neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Antep'i 8 Şubat 1921'de 'Gazi' unvanı ile onore etmiştir. Bizler de bugün tüm zorluklar karşısında atalarımızdan aldığımız güç, inanç ve ilhamla aziz vatanımızın geleceği için her cephede güçlenmeye ve daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. O gün nasıl ki birlik ve beraberlikle destanlar yazılmışsa bugün de bize düşen tek yürek olup birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, şehrimize 'Gazi' unvanı verilişinin 103. yıl dönümünü kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Antep'i Gaziantep yapan aziz geçmişlerimizi ve tüm vatan kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP