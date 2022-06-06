Ünlü market zincirinde skandal görüntüler! Kocaman fare dolabın içerisine sızıp kurabiyelerin tadına baktı - Haberler

İstanbul'da geçtiğimiz gün büyük bir market zincirinin şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi. Bir farenin ünlü marketin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü. Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, "Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.