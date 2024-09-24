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Ünlü Yönetmen Tomris Giritlioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü Yönetmen Tomris Giritlioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir tören düzenlendi. Törene birçok tanınmış isim katılırken, duygusal anlar yaşandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Tomris Giritlioğlu, için İstanbul Devlet Tiyatrosu Torun Center'da tören düzenlendi.

Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritoğlu 67 yaşında hayatını kaybetti. Giritlioğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Torun Center'da bir tören düzenlendi. Törene oyuncu Nur Sürer, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu Evrim Akın ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygusal anlar da yaşandı.

"Ondan çok şey öğrendim"

Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu, "Canım annem, en büyük aşkım. Kendisinin yanında olmak hem çok zor hem de çok kolay. Çetin ceviz bir hayat, uykusuz montaj odaları, güzel oyuncuları ve kamera dolu bir hayat. Ondan çok şey öğrendim. Bir proje hazırlamak. Onun bu konudaki farkını buradaki bir çok insan bilir zaten. Proje yaparken sadece o projeye yapıp satmak değil aslında projenin bir ruhunun olduğunu, seyirci ile buluşmasının ne kadar önemli olduğunu bizlerle gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Hayatımda bu kadar güçlü, karizmatik bir insanla karşılaşmadım"

Törende bir konuşma yapan oyuncu Cansel Elçin, "Hayatımda bu kadar güçlü, karizmatik bu kadar hikayeleri etkileyici anlatan, sizi ikna eden, bu kadar güzel konuşan bir insan ile karşılaşmamıştım. Bana güvendiği, değer verdiği için çok teşekkür ederim. Beni ülkeme yeniden kavuşturarak çok büyük bir hediye verdi" diye konuştu.

Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak olan Giritoğlu, 25 Eylül Çarşamba günü Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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