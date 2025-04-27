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Ünlü Şef Görkem Ünal, Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nda Öğrencilerle Buluştu

Ünlü Şef Görkem Ünal, Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nda Öğrencilerle Buluştu
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MasterChef yarışmacısı Görkem Ünal, Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek mesleki tecrübelerini paylaştı ve uygulamalı mutfak çalışması gerçekleştirdi.

Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nun konuğu olan ünlü şef ve MasterChef yarışmacısı Görkem Ünal, öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Osmaneli Meslek Yüksekokulu (OMYO) Aşçılık Programı, alanında başarılı isimleri öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, ünlü şef ve MasterChef yarışmacısı Görkem Ünal, Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nun konuğu oldu. Gerçekleşen etkinlikte Ünal, öğrencilerle keyifli bir söyleşi yaptı. Mesleğe başlama sürecinden mutfakta dikkat edilmesi gereken unsurlara kadar pek çok konuda tecrübelerini paylaşan Ünal, öğrencilere ilham veren açıklamalarda bulundu. Söyleşinin ardından Ünal, Aşçılık Programı öğrencileriyle birlikte uygulamalı bir mutfak çalışması gerçekleştirildi. Ünal'ın pizza ve tiramisu sunumu ile tecrübe kazanan öğrenciler, sektörel bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Genel Sekreter Muhammet Büyük ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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