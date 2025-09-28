Haberler

Ünlü Şair Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk diline olan katkıları ve özellikle 'Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin' şiiri ile tanınmıştır. Vali Davut Gül, Bakiler'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk edebiyatının usta ismi Yavuz Bülent Bakiler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk diline olan hassasiyetiyle tanınan usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakiler'in cenaze programına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özellikle "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" isimli şiiriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler Türkçeye hakimiyeti ve milli duruşuyla sadece Türkiye değil tüm Türk dünyası tarafından sevilen bir şairdi.

Vali Davut Gül'den başsağlığı mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül de X hesabından yaptığı paylaşımla Bakiler'in vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gül, "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
