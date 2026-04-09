Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isme adli kontrol talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında savcılık ifadeleri tamamlanan 5 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ürünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştildi. İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya", "Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul Etmek veya Bulundurmak" ya da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek"suçlarına iştirak ettiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Savcılık ifadeleri tamamlanan Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı