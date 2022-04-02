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Üniversiteliler yarıştı, şampiyonlar belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üniversiteliler yarıştı, şampiyonlar belirlendi

Balıkesir'de gerçekleşen Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Balıkesir'de gerçekleşen Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'na 63 üniversiteden 300'e yakın sporcu katıldı.

Gösteri maçı düzenlendi

Şampiyonada, Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü öğrencisi Haluk Levent Can, 75 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu. Şampiyonanın son gününde düzenlenen gösteri maçında 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Ali Eren Demirezen ile ulusal ve uluslararası başarılara sahip Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Abdulsamet Salih karşı karşıya geldi.

Türkiye 2'ncisi oldular

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversiteler Squash Türkiye Şampiyonası'nda ise Beykent Üniversitesi Erkek Takımı Türkiye 2'ncisi olma başarısını gösterdi. - İSTANBUL

Üniversiteliler yarıştı, şampiyonlar belirlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Üniversiteler, Balıkesir, Türkiye, Boks, Yerel, Haberler

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