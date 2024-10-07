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Erzurum'da Üniversitelilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Erzurum'da Üniversitelilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü
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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kampüsünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, Filistin halkına destek vermek ve İsrail'in katliamlarına karşı durma çağrısında bulunmak amacıyla sessiz bir yürüyüş düzenledi. Yusuf Çiftçi, savaşın 52. haftasında Gazze'nin direnişine ve kazançlarına vurgu yaptı.

Erzurum'da üniversiteli gençler, kampüste bir araya gelerek Filistin halkına destek verdi, katliamlarını sürdüren İsrail'e durma çağrısında bulundu.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde bir araya gelen öğrenciler Gazze'de, Lübnan'da ve Filistin'de İsrail katliamlarına tepki göstermek, Filistin ve Lübnan'a destek için buluştu. Yüzlerce öğrenci ellerinde Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde sessiz bir yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından öğrenciler adına Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi bir konuşma yaptı.

Çiftçi, savaşın 52. haftasına girildiğini ifade ederek, "Yani onurlu direniş erleri, topraklarını ve namuslarını işgalci İsrail'den almak için bu onurlu savaşı, Aksa Tufanını tam bir yıl önce bu cumartesi başlattı. ve bunun karşısında tüm askeri beceriksizliği dünyaya ayan olan İsrail, tüm hırsını kadınlardan, çocuklardan ve masum insanlardan çıkararak rezil yenilgisini örtmeye çalışalı da aynı şekilde, tam bir yıl oldu. Şehitlerin, yaralıların, kayıpların, esirlerin sayısından bahsetmeyeceğim bugün sizlere. Zira kayıplarımız 5 de olsa, 5 bin de olsa, 50 bin de olsa artık zihinlerde bir şey ifade etmeyecek raddeye geldi. Ama Gazze kazandı. Tüm şehitleriyle beraber kazandı. Hatta yarın bir haber alsak, tüm Gazze içindeki 2 milyon insanla beraber şehit oldu deseler de Gazze kaybetmiş olmayacak. Gazze bu savaşı kazanalı çok oldu. Hem Allah'ın rızasını, hem insanların rızasını kazandı Gazze. Baptist Hastanesinde bombalanarak şehit edilen parçaları dahi bulunamayan o 500 şehit kazandı" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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