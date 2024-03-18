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Üniversite Yöneticisine Görev Yerine Geç Dönme İddiasıyla Soruşturma Açıldı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde cuma namazına giden bir üst düzey yöneticiye görev yerine geç döndüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında üniversite yöneticisi Fatih Alhan'ın savunması istendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde iddiaya göre cuma namazına giden bir üst düzey yöneticiye görev yerine geç döndüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 19 Ocak tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniveristesi'nde (TOGÜ) yaşandı. İddiaya göre; TOGÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Genel Sekreter olarak görev yapan Fatih Alhan, aynı gün cuma namazına gitti. Cuma namazından saat 14.22'de dönen Alhan'a görev yerine geç geldiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Sekreter Vekili Prof. Dr. Mehmet Demirtaş görevlendirilerek Alhan'ın savunması istendi. Tutanak tutulan Alhan hakkında "Göreve zamanında gelmediğiniz için imzalamanız gereken evrakların imzalanamadığı için öğrencilerin mağduriyetine ve işin aksamasına sebep verdiğiniz için tutanak tutulduğu bildirilmiştir" denildi. Alhan konuyu CİMER'e taşıyarak hukuk mücadelesi başlattı. Ayrıca iddiaya konu şahıs Alhan'ın üniversitedeki GOP Üniversitesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurucu başkanlığı yaptığı öğrenildi. Üniversite yönetimi ise konu hakkında açıklama yapmadı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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