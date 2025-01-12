Üniversite Öğrencilerinden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek

SİVAS - Sivas'ta Üniversite tıp fakültesi öğrencilerinin öncülüğünde üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'de başta hastanelere yönelik olmak üzere olmak üzere tüm saldırılarını kınadı.

Sivas'ta tıp fakültesi öğrencilerinin öncülüğünde üniversite öğrencileri ve Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen yürüyüşe halk tarafından yoğun katılım sağlandı. Filistin'de yaşanan zulüm ve Doğu Türkistan'daki insanlık dramına dikkat çekmek için bir araya gelen kalabalık, Sivas Devlet Hastanesi önünden başlayarak Kongre müzesi yanına kadar yürüdü. Yürüyüşte öğrenciler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayrağı, Doğu Türkistan bayrağı ve Filistin bayrakları eşliğinde sloganlar atarak devam etti. Sivas halkının da destek verdiği gösteri, Sivas Cumhuriyet Üniversite Tıp Fakültesi öğrencisi Semih Yasir Çelenk'in basın açıklamasıyla devam etti.

"Gazze'de hastaneler bombalanıyor"

İsrail tarafından bombalanan hastanelerde bebekler ve çocukların yanı sıra sağlık çalışanlarının da hayatlarını kaybettiğini belirten Çelenk, "Gazze'de şu anda hastaneler, ibadethaneler bombalanıyor çocuklar, kadınlar ve sağlık çalışanları öldürülüyor, ambulanslar bombalanıyor. Gazze'de hastaneler yok, ilaçlar yok ve daha önemlisi doktorlar yok. Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz, ölüme mahküm edilmiş durumdalar. Hastanelere ve insan sağlığına hizmet veren kurumlara saldırmak insanlık dışıdır. İsrail'in hastanelere yaptığı saldırılarda bebekler, çocuklar, sağlık çalışanları hayatlarını kaybetti. Bu zulüm insanlık dışıdır. Bu zulmün artık durdurulması gerekmektedir" dedi.