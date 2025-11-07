Üniversite Öğrencilerinden 100 Yaşındaki Abdullah Çetin'e Ziyaret

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen gönüllülük etkinliği kapsamında 100 yaşındaki Abdullah Çetin ile bir araya geldi.

Mudurnu Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi ile İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğinde organize edilen etkinlikte, Ormancılık Bölümü 1. sınıf öğrencileri, ilçenin asırlık çınarı olarak bilinen Çetin'i evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, Abdullah Çetin ile sohbet ederek onun geçmişten bugüne olan hatıralarını dinledi. Gençlerle vakit geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, öğrencilere teşekkür etti. Öğrenciler, Çetin'in hayır duasını alarak ziyareti sonlandırdı.

Gençlik Merkezi yetkilileri, gerçekleştirilen bu tür gönüllülük faaliyetlerinin öğrencilerde vefa, dayanışma ve toplumsal duyarlılık bilincini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. - BOLU