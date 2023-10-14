Üniversite öğrencileri, D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni inceledi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete sunulan D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni yerine inceledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinliğe katılan öğrencilere yapıyla ilgili teknik bilgiler verdi.

Şehitkamil'in, Gaziantep'in, yaşanabilir kent ve ilçeler sıralamasında yükseltilmesi hedefiyle yapımına başlanan D.T. Şehitkamil Sahnesi, kısa süre içerisinde tamamlandı ve halkın hizmetine açıldı. D.T. Şehitkamil Sahnesi'nin son konukları Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler nezaretinde yapıyı gezen öğrencilere, yapıya ilişkin kapsamlı bilgilendirilme yapıldı.

"Oldukça iyi bir proje olduğunu görüyoruz"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Yenice, yapılan incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Bugün, öğrencilerimizle birlikte Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı üstlenilmiş olan D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni ziyarete geldik. Öğrencilerimizle hep birlikte buradayız. Bu süreçte bize de yardımcı olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Öğrencilerimiz, bu dönem proje dersleri çerçevesinde bir kültür ve sanat merkezi projesi üretmektedirler. Bu çerçevede bu ziyareti gerçekleştirdik. Çok iyi bir proje, çok beğendik. Yapı, tasarım ve malzeme kalitesi açısından baktığımızda oldukça iyi bir proje olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimizin, burayı görmesini istedik. Hep birlikte buradayız. Sahneye baktığımızda evet, uluslararası düzeyde çok nitelikli bir sahne olduğunu görüyoruz. Akustik, ısıtma, soğutma, havalandırma açısından baktığımızda çok özel, çok itina ile tasarlanmış, imal edilmiş olduğunu fark ettik. Yapanların emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

"Şaşırdım, gurur duydum ve hayran da kaldım"

Yaptığı incelemelerin ardından konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Ceyda Özakın, "Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Çünkü Gaziantep'te olmayan bir şeydi. Şaşırdım, gurur duydum ve hayran da kaldım. Böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Ayrıca biz Mimari Tasarım 6 Projesi için de buraya gezmeye geldik. Çünkü bu dönemki projemiz bu. Onun için de bize çok yardımcı oldu" açıklamasını yaptı.

"Gaziantep'te ilk defa böyle bir yapı olmuş"

İnceleme sonrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Servet İkizik ise, "Çok güzel bir yer, yani daha önce böyle bir yer görmedim. Şöyle söyleyeyim, bundan bir yıl önce İtalya'dan geldim, İtalya'da, Milano'da, Bologna'da gezdim. Tarihi eserler gördüm ama böyle bir atmosferik, daha yenilikçi bir yer daha ilk defa görüyorum. Güzel bir yapım olmuş. Sirkülasyonu çok güzel. Yani Gaziantep'te ilk defa böyle bir yapı olmuş" şeklinde konuştu.

D.T. Şehitkamil Sahnesi

Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi 9 bin metrekare arsa üzerinde bodrum, zemin kat, birinci kat ve sofita katından oluşan büyük bir komplekstir. D.T. Şehitkamil Sahnesi'nin toplam kapalı alanı 12 bin 900 metrekaredir. 480 metrekareye sahne alanı içerisinde üç ayrı bölmeli hareketli sahnenin yanı sıra 80 metrekare hareketli orkestra alanı ve hareketli ön panel bulunmaktadır. Sahne yüksekliği 21,50 metredir. Ayrıca tiyatro sahnesinin ihtiyaçları dahilinde kontrol ve kumanda odaları, simultane ve takip odaları, yan sahne girişleri, hareketli portal, kedi yolları, sahne içi merdiven ve asansörler yer almaktadır. Sahnede 150 metrekare dekor ve depolama alanı bulunmaktadır. Bunun haricinde kırkar metrekarelik dört ayrı sanatçı hazırlık odası vardır. Sanatçı hazırlık odalarında duş ve WC mevcuttur.

60 metrekarelik yeşil oda, tiyatro idare odaları, kostüm depo ve hazırlık odaları, makyaj hazırlık odaları, terzi odası, ses kayıt stüdyosu, VIP salonu ve dinlenme alanları; sanatçı odaları, dekor odası ve VIP salonu için ayrı giriş ve çıkışlar komplekse dahildir. D.T. Şehitkamil Sahnesi'nde beşer kişilik iki ayrı loca bulunmaktadır.

Tiyatro sahnesinde güvenlik ve gişe alanı, kamera yayın odası, kitap sergi ve satış ünitesi, bin 100 metrekare ana fuaye ve bekleme alanı, teras dinlenme alanı, teknik alanlar, giriş-danışma-vestiyer alanı, teknik uygulama atölyeleri ve eğitmen odaları bulunmaktadır.

Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde bin 300 metrekarelik ana kütüphane ve okuma salonu, 150 metrekarelik çocuk kütüphanesi, 150 metrekarelik gece kütüphanesi, 550 metrekarelik genç okuma salonu ve 150 metrekarelik seminer salonu bulunmaktadır. Bireysel ve grup çalışma atölyeleri; piyano, gitar, keman atölyeleri bu komplekste bulunmaktadır.

Tiyatro binasında kafeterya, bahçe, teras alanı, bay-bayan mescit alanları da yer almaktadır. 250 araçlık 3 bin 200 metrekare kapalı otoparkın yanında 80 araçlık 2 bin metrekare açık otopark da vatandaşın hizmetindedir. Ayrıca VIP araçlar için 20 araçlık bir otopark alanı mevcuttur.

Anneler Parkı ile iç içe açık amfi ve etkinlik alanları, yeşil alan ve meydan düzenlemesi ile bütünleşmiştir. - GAZİANTEP