1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Kurulu İstanbul'da Toplandı

Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Kurulu İstanbul'da Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, üniversite hastanelerinin sağlık sistemindeki rolü ve yaşanan zorluklar ele alındı.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye genelindeki üniversite hastanelerini temsil eden Rektörler, Rektör Yardımcıları ve Başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini (BEUN) temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ile BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır katıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanı olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın gerçekleştirdi. Konuşmada, üniversite hastanelerinin sağlık sistemindeki hayati rolü ve yaşanan zorluklara karşı ortak hareket etmenin önemi vurgulandı.

Toplantıda, aynı zamanda üniversite hastanelerinin güncel durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, hastanelerin finansal sürdürülebilirliği, tıbbi cihaz ve altyapı yenilenmesi, personel planlaması, nitelikli sağlık hizmeti sunumu ve eğitim-araştırma faaliyetlerinin entegrasyonu gibi kritik başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca mevzuat düzenlemeleri, Sağlık Bakanlığı ile iş birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini temsilen toplantıya katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, BEUN Hastanesinin mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunarak çözüm odaklı önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantının sonunda, üniversite hastanelerinin ortak sorunlarına karşı birlikte hareket etmenin gerekliliği konusunda görüş birliğine varıldı ve alınan kararların ilgili kurumlarla paylaşılması hususunda mutabık kalındı.

Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Kurulu'ndan çıkan sonuçların, yükseköğretim kurumları sağlık hizmetleri alanında daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması temennisi ve Türkiye adına hayırlı olması dilekleriyle toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.