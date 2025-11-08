ÜNİPERSEN Genel Başkanı: Memurların Hakları İçin Mücadele Ediyoruz

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Tüm memurlarımızın özlük ve mali haklarının, 21. yüzyıla yakışır seviyeye çıkarılacağına inanıyoruz" dedi.

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, Ankara Ulus Meydanı'nda memur haklarını savunmak ve memurların zorlu yaşam şartlarını kamuoyuna duyurmak için eylem gerçekleştirdi. Genel Başkan Güzel, her geçen gün zorlaşan yaşam şartlarından ötürü memurun alım gücünün zorlaştığını ve kirasını bile ödeyemeyecek duruma geldiğini belirtti. Memurların geçim şartlarının ve birtakım hakların talebinde bulunulan eyleme Türkiye'nin tüm illerinden en az 200 memur katılım sağladığı açıklandı.

"Arafta kalan tüm memurlarımızın hayrına burada lokma döküyoruz"

Memurun hakkının gerçek anlamda savunulmadığına dikkat çeken ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Biz sendika olarak genel itibariyle, üniversite idari personelinin özelindeki sorunlara çözüm üretmek için mücadele ediyoruz. Ancak, son zamanlarda kamu sendikalarının büyük bir kısmının siyasete angaje olması, memurun hakkının gerçek anlamda savunulmaması ve siyaset kurumunun söz verdiği, bakanlığın karar aldığı birçok soruna, hala çözüm üretilmemesi nedeniyle, memurun geneline ilişkin sorunları da savunmak bizlere düştü. 8. Dönem Toplu Sözleşme'de oynanan tiyatroya hep birlikte şahit olduk. Masada çözüm bulamıyorsan konuyu meclise taşı, hep birlikte mücadele edelim, hep birlikte kazanalım dedik, fakat memurun değil, siyasetin sözünden çıkmayan sendikalar, hakem heyeti ile süreci noktalamak istediler. O günden bu yana memur rahatsız, memur oynanan oyunun farkında, ve onun için ses yükseltiyor. Masada çözüm yoksa Gazi Meclisimizde vardır diyor, memur maaş artışının mecliste belirlenmesi ve hakem heyetinin yapısının yeniden düzenlenmesi için her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm memurlarımızın özlük ve mali haklarının, 21. yüzyıla yakışır seviyeye çıkarılacağına inanıyoruz"

Gün geçtikçe zorlaşan yaşam şartlarından dolayı memurların geçimini zorlaştığını ve bu durumun bir an önce kamuoyunun gündemine gelmesi gerektiğini belirten Güzel, "Kirasını ödeyemeyen, gıdaya erişimi her geçen gün zorlaşan, kredi kartının asgarisini bile ödemekte zorlanan memur, artık ölmüştür. Asgari yaşam şartlarını oluşturmakta zorlanıp yaşam ile ölüm arasında arafta kalan tüm memurlarımızın hayrına bugün burada lokma döküyoruz. Hiç olmazsa memura bir hayrımız olsun. Gazi Meclisimiz, vergiden iş insanlarına kadar, çiftçilerimizin durumundan esnafımızın kalkınmasına kadar, her konuda yasal düzenleme yaparken, bu dönem de memur için bir yasa yapsın diyor, buradan çağrımızı bir kez daha yapıyoruz. Son yıllarda en fazla gündeme gelen sorunlar üzerinden değerlendirildiğinde; kamu çalışanlarının hak ettikleri değere ulaşmasına, doğrudan katkı sağlayacağını düşünüyor, tüm memurlarımızın özlük ve mali haklarının, 21. yüzyıla yakışır seviyeye çıkarılacağına inanıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, (TBMM) aziz milletimizi temsilen görev yapan 600 vekilimize, kamu çalışanlarının sorunlarının geneline çözüm getirecek bu sorunlara, sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen eyleme, ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel ve ÜNİPERSEN sendika üyeleri katılım sağladı. Kürsüde konuşmasını gerçekleştirdikten sonra Başkan İbrahim Güzel, ÜNİPERSEN olarak memurların zor yaşam şartlarına dikkat çekmek adına lokma dağıtımı gerçekleştirdi. - ANKARA