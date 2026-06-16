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Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana’da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar sulama kanallarına yönelirken, Yüreğir ilçesinde iki ayrı olay faciaya ramak kala önlendi. 2 kişi boğulmaktan itfaiye ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında sürüklenen ve yardım çağrısında bulunan kişileri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler ile çevredeki vatandaşların çalışması sonucu kanaldan çıkarılan 2 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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