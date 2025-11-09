UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Davul Ustası Adem Göçer Vefat Etti

(KIRŞEHİR) - Kırşehirli 'UNESCO yaşayan insan hazinesi' unvanlı davul ustası Adem Göçer vefat etti. Göçer'in pazar günü öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Davul ustası Adem Göçer'in vefat haberini Kırşehir Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu. Duyuruda, "Şehrimizin yetiştirdiği müstesna değerlerden biri olan 'UNESCO yaşayan insan hazinesi' unvanlı davul ustamız Adem Göçer vefat etti" denildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de yayınladığı başsağlığı mesajında şöyle dedi:

"Abdallık geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak kadim kültürümüzü gelecek nesillere aktaran kıymetli sanatçımızın aramızdan ayrılışı, yalnızca Kırşehir'imiz için değil, tüm kültür mirasımız için büyük bir kayıptır. Adem Göçer ustanın bıraktığı manevi miras ve bu topraklara ait ritimler, daima yaşamaya devam edecektir. Merhuma şahsım ve Kırşehir halkı adına Allah'tan rahmet; Göçer ailesine, tüm sevenlerine ve kültür sanat camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kırşehir'in Abdal geleneğinin temsilcilerinden olan Adem Göçer'in, 9 Kasım Pazar günü öğle namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.