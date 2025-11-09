Haberler

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Davul Ustası Adem Göçer Vefat Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehirli davul ustası Adem Göçer, UNESCO tarafından 'yaşayan insan hazinesi' unvanına sahipti. Vefatı Kırşehir Valiliği tarafından duyurulurken, cenaze namazı 9 Kasım Pazar günü kılınacak.

(KIRŞEHİR) - Kırşehirli 'UNESCO yaşayan insan hazinesi' unvanlı davul ustası Adem Göçer vefat etti. Göçer'in pazar günü öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Davul ustası Adem Göçer'in vefat haberini Kırşehir Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu. Duyuruda, "Şehrimizin yetiştirdiği müstesna değerlerden biri olan 'UNESCO yaşayan insan hazinesi' unvanlı davul ustamız Adem Göçer vefat etti" denildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de yayınladığı başsağlığı mesajında şöyle dedi:

"Abdallık geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak kadim kültürümüzü gelecek nesillere aktaran kıymetli sanatçımızın aramızdan ayrılışı, yalnızca Kırşehir'imiz için değil, tüm kültür mirasımız için büyük bir kayıptır. Adem Göçer ustanın bıraktığı manevi miras ve bu topraklara ait ritimler, daima yaşamaya devam edecektir. Merhuma şahsım ve Kırşehir halkı adına Allah'tan rahmet; Göçer ailesine, tüm sevenlerine ve kültür sanat camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kırşehir'in Abdal geleneğinin temsilcilerinden olan Adem Göçer'in, 9 Kasım Pazar günü öğle namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Başına 10 milyon dolar ödül koydukları liderle basketbol oynadılar
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.