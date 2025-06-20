Umman, İran'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Umman, İran'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor
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İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın karşılık vermesi sonrası gelişen güvenlik durumu nedeniyle Umman, İran'daki vatandaşlarını tahliye ediyor. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 288 Umman vatandaşı, Trabzon üzerinden memleketlerine dönüyor.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın karşılık vermesiyle bölgedeki güvenlik durumu giderek kötüleşirken, Umman Sultanlığı İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan tahliye edilen Umman vatandaşları otobüsle geldikleri Trabzon'dan havayoluyla memleketlerine dönüyor.

İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla birlikte birçok ülke vatandaşlarını kara yoluyla tahliye yoluna gitti. Bu kapsamda Umman, İran'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na otobüs gönderdi. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Umman kafilesi, otobüsle Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali önünden otobüslerden inen Umman kafilesi, Dış Hatlar Terminali önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trabzon'da turistik amaçlı bulunan Umman vatandaşlarının da yer aldığı dönüş kafilesinde toplam 288 kişi bulunurken, Ummanlılalar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından peronda kendilerini bekleyen uçağa bindiler. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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