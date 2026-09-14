Umman’da yapılması planlanan Hürmüz Boğazı toplantısı ertelendi

Körfez ülkeleri ve İran'ın dışişleri bakanlarının Hürmüz Boğazı ile ilgili düzenlemeleri ele almak üzere Pazartesi günü Umman'da gerçekleştirmesi beklenen toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

Körfez ülkeleri ve İran'ın dışişleri bakanlarının Hürmüz Boğazı ile ilgili düzenlemeleri ele almak üzere Pazartesi günü Umman'da gerçekleştirmesi beklenen toplantı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantının "uzlaşı adına" ertelendiğini duyurdu. El-Busaidi, "Bölgemizde istikrarı ve kalıcı işbirliğini destekleyen bir diyaloğu geliştirme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İran: "Ortak karar doğrultusunda ertelendi"

İran Dışişleri Bakanlığı Basra Körfezi Dairesi Genel Müdürü Muhammed Ali Bak da gelişmeyi doğrulayarak, "Bazı bölge ülkelerinin talebi ve Umman ile İran'ın ortak kararıyla, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerinin dışişleri bakanlarının Pazartesi günü yapılması planlanan toplantısı başka bir tarihe ertelendi" dedi. İran'ın Umman ile temasları sürdüreceğini belirten Bak, toplantı için yeni bir tarih belirlenmesi adına gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Pezeşkiyan anlaşmaya varılacağını açıklamıştı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Yeni Delhi'deki BRICS Zirvesi kapsamında India Today'e verdiği röportajda, bölgedeki Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının Pazartesi günü Umman'da bir araya gelerek Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya varacağını belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı