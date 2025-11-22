Haberler

Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi Kosova'da Yapıldı

Yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi (TURK-COSE 2025), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi paydaşlığında, Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirildi. 30'dan fazla ülkeden 278 bildiri sunuldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi paydaşlığında bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi (TURK-COSE 2025), İşletme ve Teknoloji Üniversitesi (UBT-Kosova) ev sahipliğinde ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AZTU), Kırgız-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMU) ve Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYU) iş birliğiyle Kosova'nın başkenti Priştine'de geniş katılımla gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun çevrim içi katıldığı kongrede, 131'inin Türkiye'den, 147'sinin ise Kosova'dan Yemen'e uzanan geniş bir coğrafyadan olmak üzere 30'dan fazla ülkeden araştırmacının katıldığı kongrede, toplam 278 bildiri sunuldu.

Afganistan, Cezayir, Bangladeş, Bulgaristan, Almanya, Gana, Hindistan, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kuzey Makedonya, Fas, Nijerya, Pakistan, Polonya, Katar, Somali, Güney Kore, İspanya, Sudan, Ukrayna, ABD, Özbekistan gibi ülkeler bu yılki kongrede temsil edilen akademik merkezler arasında yer aldı.

Kongrenin akademik organizasyonunu yürüten Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Barut, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak bugüne kadar Kosova'dan 25 doktora mezunu verdiklerini, bunların 15'inin fen-mühendislik alanlarından, 10'unun ise sosyal bilimler alanından olduğunu belirtti. Barut, fen-mühendislik alanlarındaki mezunlarla Türk-COSE 2025 vesilesiyle yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerini doktora eğitimleri süresince gösterdikleri fedakarlıkları ve başarıları nedeniyle tebrik etti.

Ayrıca UBT'de görev yapan ve kongrenin Kosova'da gerçekleştirilmesinde büyük emek veren Dr. Öğr. Üyesi Besian Sinani'ye teşekkürlerini sunan Barut, TURK-COSE 2025'in milletlerimiz arasındaki birlikteliğin bir simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bilimin ve dostluğun sınır tanımadığı bu tür buluşmaların karşılıklı anlayış, saygı ve iş birliğini daha da güçlendirmesini diliyorum. Bütün rektörlerimize ve katılımcılara destek ve katkıları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Türk dünyasıyla bilimde buluşuyoruz"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu çevrim içi olarak katıldığı kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi, yani TURK-COSE 2025, Türk Dünyası başta olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa'dan bilim insanlarını Kosova'nın başkenti Priştine'de bir araya getirerek önemli bir akademik buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan üniversitelerinin iş birliğiyle ve UBT'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongremiz; yapay zekadan nanoteknolojiye, akıllı şehirlerden yenilenebilir enerjiye kadar stratejik alanlara odaklanarak bilimsel iş birliğimizi güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak hidrojen ve yakıt pilleri alanında Türkiye'de uzmanlaşan tek devlet üniversitesi olmanın yanı sıra, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs uygulamalarında pilot üniversiteler arasında olduğunu vurgulayan Rektör Uslu, ayrıca "THE Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda dünyada 401-500 bandında yer alarak önemli bir başarıya imza attık. Türk Dünyası ile akademik iş birliklerimizi 'dilde, fikirde, işte birlik' anlayışıyla genişletiyor; bilim, kültür ve sanat alanlarında köprü rolümüzü güçlendiriyoruz" diye konuştu. - NİĞDE

