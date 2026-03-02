ADÜ Rektörü Kent, uluslararası öğrencilerin iftarına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen 9. Geleneksel Uluslararası Öğrenci İftar programına katıldı.

Programda, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, il protokolü ve çok sayıda uluslararası öğrenci bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen programda, farklı coğrafyalardan Aydın'a eğitim için gelen öğrencilerle bir araya gelinerek birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. İftar programı, kültürel etkileşimin ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Program kapsamında uluslararası öğrencilerle sohbet eden Rektör Kent, öğrencilerin üniversite yaşamlarına ilişkin görüş ve taleplerini dinleyerek, Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı