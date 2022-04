Uluslararası Karşıyaka Çocuk Festivali Bitti

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 30. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Festivali renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Program kapsamında hafta boyunca düzenlenen gösterilerin finali Mavibahçe'de yapıldı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Sırbistan'dan gelen misafir çocuklar yöresel dans gösterilerini sergiledi. Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da finalde yer alarak şenliğe renk kattı. Dans gösterilerinin, müziklerin olduğu etkinlik özellikle çocuklar olmak üzere Karşıyakalılar tarafından ilgiyle takip edildi.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYDU

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, böylesi bir festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çocuklarımızın, gençlerimizin, hepimizin bayramı kutlu olsun. Bugün Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. 7 farklı ülkeden Karşıyaka'mıza gelen çocuklarımız hayatımıza neşe kattı. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çocuklar, dünyanın en güzel varlıkları. Çocuk deyince aklımıza hep neşe geliyor, barış geliyor. Onların güzelleştirdiği dünyanın hepimize iyilikler, güzellikler getirmesini diliyoruz" diye konuştu.

VEDA YEMEĞİ

Etkinliklerin ardından Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, misafir çocuklar ve yurt dışından gelen konuk heyet temsilcileriyle akşam yemeğinde de bir araya gelen Başkan Tugay, şunları söyledi:

"İki yıl aradan sonra tekrar buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 30 yıllık bir Karşıyaka geleneği olan uluslararası buluşmamız sona eriyor. Sona eren sayılı günlerdir; tüm gönlümle inanıyor ve biliyorum ki bu buluşmada yer alan her çocuk arkadaşlarıyla asla bitmeyecek dostluklar kurmuştur. İşte dünyayı güzelleştirecek olan sizlerin var ettiği bu dostluk ve arkadaşlıklar olacaktır. Bir düşünür, 'Çocuklar, Tanrı'nın dünyadan umudu kesmediğinin kanıtıdır' der. Evet güzelim dünyamız barışı, sevgiyi, doğayı, bilimi ve sanatı, özgürlüğü, bağımsızlığı sizler sayesinde anımsayacak ve 'yaşasın çocuklar' diyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu, eşsiz önderi ve başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu gerçeğe inandığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Dünya gerçek bayramını çocukları sayesinde yaşayacaktır. Ülkelerinize, ailelerinize ve sevdiklerinize Karşıyaka'nın, İzmir'in, Türkiye'nin sevgilerini, saygılarını, dostça selamlarını iletiniz. Unutmayınız, Karşıyaka adında bir eviniz daha var ve biz sizleri her zaman bağrımıza basmaktan, konuk etmekten onur ve sevinç duyacağız. Geçen beş gün boyunca bizlere yaşattığınız her güzellik için sizlere ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve hep olun."

Yemekte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, KKTC ve Sırbistan heyet temsilcileri Başkan Tugay'a hediye takdim etti.