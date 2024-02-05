Uluslararası İmam Hatip Liseleri öğrencileri Aydın'da buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) himayelerinde yurt dışından gelen Uluslararası İmam Hatip Liselerinde (UAİHL) eğitim gören öğrenciler, kamp programında bir araya geldi.

Kamp programında öğrencilerle buluşan İl Müftü Vekili Yusuf Dönertaş yaptığı konuşmasında TDV'nin ve İlim Yayma Cemiyetinin katkılarıyla yapılan bu organizasyonda genç öğrencileri Aydın'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Uluslararası İmam-Hatip Okullarının dünyanın değişik bölgelerinde kardeşlik duygusunu geliştirdiğini vurgulayan Müftü vekili Dönertaş, "Sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum. İmam Hatipli olmak inandığı gibi yaşamak, ilkeli ve prensipli olmaktır. Sıratı müstakim üzere olmak, İlim irfan sahibi olmaktır. Her birinizi tebrik ediyor derslerinizde başarılar diliyorum" dedi.

İl Müftü Vekili Dönertaş, TDV Aydın Şubesine ve İlim Yayma Cemiyetine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN