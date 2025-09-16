Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması Gala Töreni 18 Eylül'de

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması, 18 Eylül'de Elite Otel'de yapılacak gala ve ödül töreniyle sinemaseverleri buluşturacak.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni 18 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Elite Otel'de saat 20.00'de başlayacak geceye, Türk sinemasının usta ismi ve yarışmanın Ana Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit özel bir söyleşiyle katılacak. Ayrıca ödül alan filmler izleyicilerin beğenisine sunulacak. Programın sunuculuğunu ise sevilen oyuncu Şoray Uzun üstlenecek. - KOCAELİ