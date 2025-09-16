Haberler

Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması Gala Töreni 18 Eylül'de

Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması Gala Töreni 18 Eylül'de
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması, 18 Eylül'de gala ve ödül töreni ile sinemaseverleri bir araya getiriyor. Etkinlik, ünlü isimlerle dolu bir program sunacak.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması, 18 Eylül'de Elite Otel'de yapılacak gala ve ödül töreniyle sinemaseverleri buluşturacak.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni 18 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Elite Otel'de saat 20.00'de başlayacak geceye, Türk sinemasının usta ismi ve yarışmanın Ana Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit özel bir söyleşiyle katılacak. Ayrıca ödül alan filmler izleyicilerin beğenisine sunulacak. Programın sunuculuğunu ise sevilen oyuncu Şoray Uzun üstlenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
