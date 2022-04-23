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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, SANKO Okulları'nda da coşkulu törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, SANKO Okulları'nda da coşkulu törenle kutlandı.

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

SANKO İlkokulu Müdür Yardımcısı Serra Sözmen, törende yaptığı konuşmada, "Her çocuk umut demek, her çocuk 23 Nisan demek. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin geleceği ve egemenliği için büyük önem taşıyan TBMM'nin açıldığı bu özel günü işte bu nedenle bayram ilan etti çocuklara armağan etti" dedi.

Sözmen, bugünün çocuklarının geleceği inşa edeceklerine vurgu yaparak, Büyük Atatürk'ün bu gerçekten hareketle çocuklara önem verdiğine dikkat çekti.

Törende ilkokul öğrencilerinin sahnelediği dans gösterileri, şarkılı oyun gösterisi, tiyatral şiir ve yarının büyükleri oratoryosu izleyenleri büyüledi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan koronun sahne almasının ardından öğrenciler okul bahçesinde kendileri için hazırlanan dans ile oyunlarla katılarak doyasıya eğlendi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdulkadir Konukoğlu, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Haberler

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