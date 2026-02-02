Sındırgı'da zirveye çıkıp kar altında mangal yaktılar

Balıkesir'in en yüksek noktalarından birisi olan Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı zirvesi, lapa lapa yağan kar altında misafirlerini ağırladı. Kar hasretini dindirmek isteyenler zirveye çıkarak mangal yaktı, o anları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Sındırgı'nın bin 769 metre rakımına sahip Ulus Dağı, tipi şeklinde yağan kar altında vatandaşları ağırladı. Sındırgı ilçe merkezinde uzun süredir yağmayan kar nedeniyle bazı kar tutkunları yağışı fırsat bilerek özel araçları ile Ulus Dağı zirvesine çıktı. Akşam yemeğini mangal yakarak yiyen vatandaşlar, karın da tadını çıkardı. - BALIKESİR