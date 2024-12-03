Uludağ Elektrik, Engellilere Erişilebilir Elektrik Hizmetleri Sunmaya Devam Ediyor

"Uludağ Elektrik olarak, topluma erişilebilir hizmet sunmanın sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda sorumluluğumuzun bir parçası olduğuna inanıyoruz" sözleriyle Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerin sorunlarına dikkat çeken Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, İşaret Dili Görüşme Hattı'nın bu anlayışın bir yansıması olarak, toplumsal erişilebilirlik sağlama amacını güçlendirdiğini belirtti.

Toplumun her kesimi için erişilebilir çözümler

Türkiye'nin dört bir yanına enerji tedarik eden ve Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyondan fazla kişiye hizmet sunan Uludağ Elektrik, müşterilerinin elektrik hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli projeleri devreye alıyor. Online İşlem Merkezi ve e-Devlet üzerinden fiziksel engele sahip olan müşterileri için elektrik hizmetlerine kolayca erişimi sağlayan şirket, görme engelli müşterileri için ise Çağrı Merkezi üzerinden tüm işlemleri sesli yanıt ile gerçekleştirebiliyor.

Şirket, İşaret Dili Görüşme Hattı ile de engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları iletişim engellerini aşmaları için önemli bir adım atıyor. Dünya Engelliler Günü kapsamında bir kez daha hatırlatılan "İşaret Dili Görüşme Hattı" işitme ve konuşma engelli bireylerin elektrikle ilgili tüm işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için 6 yıldır başarıyla hizmet veriyor. 0555 0 646 646 numaralı hat üzerinden hizmet veren İşaret Dili Görüşme Hattı, engelli bireylerin elektrikle ilgili işlemlerini işaret dili tercümanı aracılığıyla kolayca çözmelerine imkan tanırken, abonelik ve fatura işlemleri gibi önemli konularda doğrudan destek almalarını sağlıyor.

"6 Yıldır erişilebilir elektrik hizmetleriyle engelleri aşıyoruz"

Engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara karşı duyarlılık göstermek ve farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çeken Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, "Bütün işlem merkezlerimizde engellilere uygun bir fiziki yapıda hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra, Online İşlem Merkezi ve Çağrı Merkezi gibi dijital platformlarımız sayesinde de müşterilerimiz, abonelik işlemleri, fatura ödeme, borç sorgulama gibi birçok işlemi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşaret Dili Görüşme Hattımız ile işitme engelli vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet ise, toplumsal katılımı ve hizmet eşitliğini artırma hedefimizin önemli bir adımı. Bu projeyle yalnızca engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm müşterilerimize eşit ve kaliteli hizmet sunma ilkemizi de güçlendiriyoruz. Erişilebilirliğin herkes için bir hak olduğunun bilincindeyiz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve sosyal yaşamlarında tek başına bağımsız hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla 6 yıl önce devreye aldığımız İşaret Dili Görüşme Hattımız üzerinden görüntülü görüşme imkanı ve işaret diliyle hizmet veren müşteri temsilcimiz, vatandaşlarımızın tüm elektrik işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Projemizle ilgili aldığımız olumlu geri bildirimler bize büyük mutluluk veriyor, toplumsal erişilebilirlik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - BURSA