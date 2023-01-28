Uludağ'da özlenen manzara! İki gündür aralıksız yağıyor, kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Uludağ'da beklenen kar yağışı bir ay gecikmeli de olsa zirveyi beyazlara bürüdü. Bu sezon ilk kez kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı sebebiyle pistler de kayak yapılır hale geldi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışı herkesin yüzünü güldürdü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı, 2 gündür aralıksız etkisini gösterince kar kalınlığı 35 santimetreye kadar çıktı.

BEYAZ ÖRTÜNÜN TADINI ÇIKARDILAR

Günübirlik zirveye gelen veya başka illerden gelen misafirler, hem kar yağışının keyfini hem de pistlerin tadını çıkardı. İlk defa kayak yapmaya çalışanlar renkli görüntüler ortaya çıkarırken, kimileri ise sosyal medya için bol bol fotoğraf çektirdi.

"DUYDUĞUMUZ GİBİ YOLA ÇIKTIK"

İstanbul'dan geldiklerini belirten vatandaşlar, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Yağmaya başladığını duyduğumuz gibi yola çıktık. Hem güzel kar yağışının hem de kayak yapmanın keyfini çıkarıyoruz" dedi.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

İşte Uludağ'dan gelen görüntüler;