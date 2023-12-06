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Ulubey'de Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

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Ordu'nun Ulubey ilçesinde, altyapısı tamamlanan noktalarda yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçenin çeşitli noktalarında asfalt, beton yol, onarım ve bakım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede konforlu ulaşım için yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ulubey ilçesinde devam eden çalışmalar çerçevesinde, altyapısı tamamlanan noktalarda üstyapı çalışmaları sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile devam eden çalışmalar çerçevesinde ekipler, kullanım ömrünü tamamlamış noktalarda yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler son olarak ilçenin Güvenyurt Mahallesi'nde başlattıkları çalışmaları tamamladı.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçenin çeşitli noktalarında asfalt, beton yol, onarım ve bakım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Mahallelerimizde yol bakım onarım çalışmalarımıza ara vermeksizin devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleriyle birçok mahallemizde asfalt, beton yol, genişletme, bakım onarım gibi çalışmalar yürütüyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir yapabilmek adına çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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