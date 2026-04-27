Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı Veli Özdemir oldu

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, görevini Veli Özdemir'e devretti.

Bükni, yaptığı açıklamada 2021 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdirleriyle göreve atandığını ve yaklaşık 4,5 yıldır bu görevi yürüttüğünü belirtti. Ülkü Ocakları ile ortaokul yıllarında tanıştığını ifade eden Bükni, teşkilatın her kademesinde görev aldıktan sonra il başkanlığı görevine gelmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Görev süresi boyunca Türk milliyetçiliği davasına hizmet etmeye gayret ettiklerini vurgulayan Bükni, "Cenab-ı Allah'ın rızasını gözeterek, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ve ülkücü şehitlerin emaneti olan kutlu sancağı daha yukarıya taşımak için mücadele ettik" ifadelerini kullandı. Yapılan çalışmaların bir ekip işi olduğunu belirten Bükni, başarılı işlerde teşkilat mensuplarının payı olduğunu, eksikliklerin ise kendisine ait olduğunu ifade etti.

Desteklerinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve teşkilat yöneticilerine teşekkür eden Bükni, Kütahya'daki dava arkadaşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara da şükranlarını sundu.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı görevine ise, Veli Özdamar atandı. Bükni, Özdamar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, bundan sonraki süreçte de teşkilatın emrinde olmaya devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı