Ülkü Ocakları bayramda 750 ailenin ocağını şenlendirdi

Ülkü Ocakları Genel Merkezi ve Avrupa Türk Federasyonu üzerinden yapılan kurban bağışları bu bayram da Gaziantep'te 750 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Her yıl Ülkü Ocakları'nın hayır sahipleri ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurduğunun altını çizen Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İbrahim Hakan Demirkan, bu bayram 750 ihtiyaç sahibi aile için 150 küçükbaş hayvan kesimi yapıldığını söyledi.

Bayramlarda bulunan manevi kuvvetin ülke ve ülkücü hareket için muvaffakiyetin temeli olduğunu belirten Başkan Demirkan, "Ülkü Ocakları Gaziantep İl başkanlığı olarak bu kurban bayramında toplam 150 küçükbaş kesimi gerçekleştirerek, Gazi Şehrimizin merkez ve taşra ilçelerinde tüm teşkilatlarımızın özverisi ve yoğun mesaisi ile 750 ailemizin ocağını şenlendirdik. Ülkücü Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine ise 24 adet canlı kurban teslim ettik. Ülkücü Hareket mazluma umut olmaya, kardeşlerine el uzatmaya ilelebet devam edecektir. Kirli hesapları ve anlamsız arayışlar; milletimizin dini merhalesi bu denli yüksekken yüzyıllardır bu coğrafyada kardeşliği korumayı ve yüceltmeyi görev bilmiş toplumumuzda, kendine yer bulamayacaktır. Varlığını Türk varlığına armağan ederek bugün üzerinde yaşadığımız toprağı bize ve evlatlarımıza vatan kılan Aziz şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diler şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin, dünyanın dört bir yanında yaşayan, zulmün ve baskının çeşitli halleriyle başa çıkan Türk-İslam aleminin bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını yüce Mevla'mdan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

Avrupa Türk Federasyonu temsilcisi, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili ve MYK Üyesi Sermet Atay, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı'nın kurban kesim alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel