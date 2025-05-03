İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Askıya Alındı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Sis nedeniyle güvenlik önlemleri alınarak deniz ulaşımında herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için bu kararın alındığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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