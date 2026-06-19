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İngiltere'den cinsel tacizle suçlanan UCM Başsavcısı Khan'a geçici uzaklaştırma cezası

İngiltere'den cinsel tacizle suçlanan UCM Başsavcısı Khan'a geçici uzaklaştırma cezası
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İngiltere Baro Standartları Kurulu, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran UCM Başsavcısı Karim Khan'a cinsel taciz suçlamaları nedeniyle geçici uzaklaştırma cezası verdi. Khan suçlamaları reddediyor.

İngiltere Baro Standartları Kurulu (BSB), İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkında cinsel taciz suçlamalarına ilişkin soruşturma nedeniyle geçici uzaklaştırma cezası verildiğini açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarına ilişkin soruşturmanın ardından üye devletler tarafından oylama yapılması beklenirken görevden uzaklaştırılmıştı. İngiltere Baro Standartları Kurulu (BSB), Khan'a geçici uzaklaştırma cezası verdiğini açıkladı. BSB tarafından yapılan açıklamada, alınan geçici uzaklaştırma kararının yürürlüğe girdiği belirtilerek, kararın önümüzdeki 4 hafta içinde Geçici Uzaklaştırma Kurulu tarafından bir duruşmada değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Suçlamaları reddediyor

Khan'ın ofisindeki bir avukatla rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiği iddialarına ilişkin 18 ay süren soruşturmanın ardından "görevi kötüye kullanma" suçu işlediğine karar verilmişti. UCM'nin yönetim organı tarafından soruşturmada varılan sonucun 125 üye devletin tamamına gönderilerek, üye devletlerin Khan'ın görevden alınmasına ilişkin muhtemel bir oylama yapması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran 56 yaşındaki Karim Khan ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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