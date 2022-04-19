Uçhisar-Göreme arasında kaldırım çalışması başlatıldı - Haberler

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Uçhisar-Göreme arasında kaldırım çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Uçhisar-Göreme arasında kaldırım çalışması başlatıldı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Uçhisar ve Göreme arasındaki yolda yaya kaldırımı çalışmaları başlatıldı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Uçhisar ve Göreme arasındaki yolda yaya kaldırımı çalışmaları başlatıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından onaylanan proje çerçevesinde iki kasaba arasında yaya gidip gelecek turistlerin rahat etmesi amaçlanıyor. Proje hakkında açıklama yapan Uçhisar belediye başkanı Osman Süslü " Kasabamızın her noktasına dokunmak için çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Kasaba genelinde farklı noktalarda çalışmalarımız var. Bunlardan birisi de Uçhisar- Göreme arası kaldırım çalışmasıdır. Araç ve yaya trafiğinin fazla olduğu yolda daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanabilmesi için çalışmayı başlattık. Kasabamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kapadokya, Türkiye, Uçhisar, Turizm, Yerel, Haberler

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