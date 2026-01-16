Bir okul, üç nesil, tek karne günü

Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde 20 yıl önce öğrenci olan öğretmen ile onun öğretmeni ve bugün karne alan öğrenci aynı karede buluştu.

Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Sinan öğretmenin öğrencisi olan Meryem öğretmen, yaklaşık 20 yıl önce bu okuldan karne almıştı. Bugün ise aynı okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Meryem öğretmen, bu kez öğrencilerine karne dağıttı. Karne töreninde Sinan öğretmen, eski öğrencisi Meryem öğretmen ve halen eğitimine devam eden 9'uncu sınıf öğrencisi aynı karede bir araya geldi. Üç farklı dönemi temsil eden bu buluşmada, geçmişten bugüne uzanan eğitim bağı gözler önüne serildi.

Öte yandan, program kapsamında okulda görev yapan öğretmenlerin gençlik ve üniversite yıllarına ait fotoğrafları, yapay zeka destekli bir çalışma ile günümüz görüntüleriyle birleştirildi. Hazırlanan video, karne töreni sırasında sinevizyon gösterimiyle izletilirken, salonda duygusal anlar yaşandı.

Programın anlamına dikkat çeken Okul Müdürü Ahmet Bozdağ, "Bugünkü karne programını gerçekleştirdik. Üç nesil karne programında öğrencisi öğretmen olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte buluştuk. Programımızda öncelikle öğretmenlik mesleğine vurgu yapmak üzere yapay zekadan da yararlanarak, bu mesleğin uzun bir yolculuk süreci olduğunu el birliğiyle topluma tekrardan yansıtmak istedik" dedi.

Yaşadığı duyguyu ifade eden tarih öğretmeni Sinan Şener, "Yıllar önce karne alma heyecanı yaşadım. Bir süre sonra şu an öğretmen olmuş olan öğrencilerime karne verme heyecanı yaşadım. Üçüncü bir nesil olarak yeni öğrencilerimize karne vereceğiz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Önemli olan baki kalan kubbede hoş bir seda bırakabilmek" şeklinde konuştu.

İngilizce öğretmeni Meryem Aydın, geçmiş ile bugünün aynı anda yaşandığını vurgulayarak, "Bu okulun öğrencisiydim, şimdi öğretmeni oldum ve bugün benim bu okuldaki son günüm. Bu son günü böyle anlamlı bir etkinlikle bitirmek istedik. Benim zamanındaki öğretmenimden aldığım karnem şu an elimde. 20 sene sonra karne veren bir öğretmenim ama kendi karnemi ve o yılları asla unutmadım. Giderken de böyle son anı ile hatırlanmak ve hatırlatmak istedim" diye konuştu.

Karne heyecanını paylaşan 9'uncu sınıf öğrencisi Mustafa Celayir ise, "Hocalarım ile beraber bugün karne heyecanı yaşadık. Üç nesil burada yan yanayız" dedi.

Programa ilişkin değerlendirmede bulunan coğrafya öğretmeni Serap Altınbulat da, " Programı düzenleyen arkadaş daha önce bizim öğrencimizdi hem öğrenciliğini hem öğretmenliğini gördük. Bugün bize güzel bir veda hazırlamıştı, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ