U20 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası Ödül Töreniyle Sona Erdi

Efes Selçuk Pamucak Sahili'nde düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası final maçları ve ödül töreni ile sona erdi.

Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu iş birliğiyle, 14-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda şampiyonluk kupasını kadınlarda Ukrayna, erkeklerde Avusturya kaldırdı.

35'e yakın ülkeden 32 kadın, 32 erkek takımının katılımıyla yürütülen organizasyonun ödül töreninde; kazananların ödülleri TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, SWS Sports Organizasyon Sorumlusu Gürsel Yeşiltaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına Spor Şube Vekili Enver Yılmaz, TVF İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Bronz ve gümüş madalyaların ardından U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası kadınlar kategorisinde dereceye giren Hollanda, Letonya ve Ukrayna; erkekler kategorisinde dereceye giren Almanya, Fransa ve Avusturya takımlarına madalyaları ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

ANKA / Yerel