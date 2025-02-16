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Tuzla'da Çökme Riski Taşıyan Bina Tahliye Edildi

Tuzla'da Çökme Riski Taşıyan Bina Tahliye Edildi
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Tuzla'da kolonlarında çatlak tespit edilen 4 katlı bina, çökme riski nedeniyle tahliye edildi. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarına, bazıları ise otellere yerleştirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Tuzla'da kolonlarında çatlak olduğunun belirlenmesi sonucu çökme riskine karşı tahliye edilen 4 katlı binanın son durumu havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak üzerinde bulunan bir site içerisindeki 4 katlı bir binanın duvarlarından çatlama seslerinin gelmesi üzerine bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda kolonlarda çatlak olduğu tespit edilen bina çökme riskine karşı tahliye edildi. 16 dairenin bulunduğu binadan tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarına giderken, bazıları ise otellere yerleştirildi.

Kolonlarında çatlak tespit edilerek boşaltılan binanın son durumu dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin bina çevresinde demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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