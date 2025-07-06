Tuz Gölü Hafta Sonu Ziyaretçi Akınına Uğradı

Ankara'nın önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Doğal güzelliği, beyaz tuz örtüsü ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken göl, hem doğa tutkunlarını hem de fotoğraf meraklılarını cezbediyor.

Ankara, Aksaray ve Konya illerinin sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyük tuz göllerinden biri olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda biyolojik çeşitlilik açısından büyük öneme sahip olan göl, flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl, hafta sonu yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz tuzla kaplı yüzeyde çıplak ayakla yürüyen vatandaşlar, hem gölün şifalı etkisinden yararlandı hem de doğayla iç içe vakit geçirdiler.

Ankara ile Konya ve Aksaray arasında geçiş güzergahında bulunan göl, özellikle yaz aylarında uzun yola çıkanların kısa bir mola verdiği, nefes aldığı duraklardan biri haline geldi. Kiimleri gölün yüzeyinde yürüyerek doğayla baş başa kalmanın huzurunu yaşarken, kimileri de bu eşsiz manzarayı sevdikleriyle paylaşmanın keyfini çıkarıyor. - ANKARA