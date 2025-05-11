Tutak'ta Anneler gününde anlamlı ziyaret

Ağrı'nın Tutak ilçesinde ? Kaymakam Erkan Adıbelli, İlçe Müftülüğü, SYDV Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ile birlikte ilçe merkezinde ve köylerde bulunan şehit annelerini "Anneler Günü" dolayısıyla yalnız bırakmayarak, evlerinde ziyaret etti.

Şehit annelerine çiçek ve plaket takdim eden Adıbelli Şehit anneleri ile bir süre sohbet etti. Adıbelli "Anneler Gününde evlatlarının kucaklayamamanın hüznünü yaşayan yüreği yaralı tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmak, destek olmak, acılarını paylaşmak hepimizin boynunun borcudur" dedi. Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit anneleri ise İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli ve kendisiyle birlikte ziyarete gelen kurum amirlerine teşekkür ettiler. - AĞRI