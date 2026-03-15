TUSAŞ şehidi Ekici anısına 1000 meyve fidanı toprakla buluşturuldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici anısına, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'ne 1000 fidan dikildi. Fidan dikimi sonrası pilotluk hayali olan şehidin kızı Ece Naz Ekici'ye simülasyon merkezi gezdirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de ( Tusaş ) görev yaparken gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici anısına Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nde 1000 meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 2009 yılında mezun olan Ekici adına düzenlenen fidan dikim etkinliği, Balıkesir Üniversitesi, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ve Ekici'nin ailesinin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Ekici'nin hatırasını yaşatmak amacıyla 1000 meyve fidanı dikildi. Etkinliğe şehidin ağabeyi, eşi ve çocuğunun yanı sıra üniversite yetkilileri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Program kapsamında dikilen fidanların, Zahide Güçlü Ekici'nin adını ve hatırasını yaşatacağı ifade edildi.

Etkinliğin sonunda pilotluk hayali olduğu öğrenilen Ece Naz Ekici, Balıkesir Üniversitesi Simülasyon Merkezi'ne götürülerek uçak simülasyonları hakkında bilgilendirildi. Ekici, burada bazı simülasyon cihazlarını da deneyimledi.

Fidan fikim töreninde konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, milletleri ayakta tutan en önemli unsurların hatıralar ve milli hafıza olduğunu vurguladı. Şehitlerin milletlerin tarihi devamlılığında büyük rol oynadığını belirten Oğurlu, bayrağın ve vatanın varlığının şehitlere borçlu olunduğunu ifade etti.

Tusaş'a yönelik gerçekleştirilen saldırının sıradan bir saldırı olmadığını dile getiren Oğurlu, "Türkiye'nin bilimde, ilimde, sanatta ve kültürde gelişmesini istemeyenler hedeflerini iyi biliyor. Savunma sanayimizin kalbi sayılan TUSAŞ gibi kurumlar bu nedenle içeriden ve dışarıdan çeşitli saldırılara maruz kalıyor" dedi.

Şehitlerin dinimize göre ölmediğine, diri olduklarına inanıldığını ifade eden Oğurlu, şehit Zahide Güçlü Ekici'nin de milletin gönlünde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Şehidin ailesinin de onun hatırasını yaşatmak için büyük bir vefa örneği sergilediğini belirten Oğurlu, daha önce de çeşitli çalışmalar yapıldığını, bu çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Program kapsamında oluşturulan meyve bahçesiyle şehidin hatırasını yaşatmak adına önemli bir adım atıldığını ifade eden Oğurlu, bu girişimin sadece üniversite ve aileyle sınırlı kalmayıp tüm Türkiye'de şehidin hatırasını yaşatmaya katkı sağlayacağını kaydetti.

Şehidin ağabeyi Zübeyir Ekici ise yaptığı konuşmada fidan dikim kampanyasının kısa sürede geniş bir destek ağına ulaştığını belirtti. Ekici, kardeşi Zahide'nin geçmişte sadece ailesinin bir ferdi olduğunu ifade ederek, "Şehitlik mertebesiyle birlikte Zahide artık sadece bizim kardeşimiz değil, herkesin ailesinden biri oldu. Onun sevgisi ve hatırası çok daha büyük bir aile oluşturdu" dedi.

Kampanyanın ilk olarak aile tarafından başlatıldığını söyleyen Ekici, zamanla savunma sanayi çalışanlarından eski okul arkadaşlarına, öğretmenlerinden üniversitedeki akademisyenlere kadar birçok kişinin destek verdiğini vurguladı.

Fidan dikim çalışmaları kapsamında önemli bir aşamaya ulaşıldığını belirten Ekici, "Ankara'da 2 bin fidan Orman Bakanlığı tarafından çam ormanı olarak dikildi. Ardından Balıkesir Üniversitesi'nde bir meyve bahçesi oluşturma fikri ortaya çıktı. Zahide ve eşi bu üniversitenin mezunları olduğu için burası bizim için ayrı bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında toplam fidan sayısının 6 bine ulaştığını açıklayan Ekici, "Bundan sonraki süreçte 3 bin fidan da İzmir'in Ödemiş ilçesinde devlet arazisinde zeytinlik olarak dikilecek ve hayat bulacak. Fidan sayısı artarsa yeni alanlarda da dikimler yapmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Ekici, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, Zahide Güçlü Ekici'nin adını yaşatmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Şehidin kızı Ece Naz Ekici ise "Mutluyum. Bunlar çiçek açınca meyvelerini yemek istiyorum ağaçların. Bayağı fidana su verdim. Dolaştım su vererek geldim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı