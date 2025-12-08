Haberler

ANKA-III kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı

Güncelleme:
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-III, 46. sortisini gerçekleştirerek kritik otopilot testlerini başarıyla sonuçlandırdı. Geliştirme sürecinde önemli bir eşiği geride bırakan ANKA-III, yüksek mühendislik kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Tusaş tarafından geliştirilen ANKA-III, 46'ncı sortisini gerçekleştirdi ve uçuşta kritik bir eşiği aştı. Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-III, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı.

İlk motor çalıştırmasını 2023 yılında yapan ve 28 Aralık tarihinde gökyüzü ile ilk buluşmasını gerçekleştiren ANKA-III, 46'ncı sortisini gerçekleştirdi ve uçuşta kritik bir eşiği aştı. 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yüksek gayretleri ile çok kısa süre içerisinde fikirden ilk uçuşa ulaşan ANKA-III bugün gerçekleştirdiği 46'ncı sortisinde kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ), ANKA-III'ün uçuşana dair videolar sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"ANKA-III, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-III, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı. Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla ANKA-III, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title