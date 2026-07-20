Maden Karşıtı Protestoların Sürdüğü Korgan'da, İş Makinaları Turnalık Yaylası'ndan Götürüldü

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Turnalık Yaylası'nda, Taşyapı şirketinin maden sondaj çalışmalarına karşı yaklaşık 20 aydır mücadele eden yöre halkı, 15 gün önce yeniden başlattığı eylemden sonuç aldı. Şirket, henüz belirlenemeyen bir sebeple yayladaki sondaj faaliyetlerini durdurarak iş makinelerini bölgeden çekti.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Turnalık Yaylası'nda yürütülen sondaj çalışmalarının yapıldığı yerdeki incemenin ardından şirketin gerekli izin ve belgeler olmadan faaliyet yürüttüğünü iddia ederek geçen hafta tutanak tuttu ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İncelemelerde mera alanlarının zarar gördüğü, koruma altındaki orman güllerinin tahrip edildiği, su kaynaklarının kesildiği ve çevre mevzuatına aykırı uygulamalar yapıldığı öne sürüldü. Çevreciler, bu faaliyetlerin hukuka aykırı olduğunu belirterek bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Suç duyurusunun ardından ORÇEV üyeleri ve yaşam savunucuları dün yeniden Turnalık Yaylası'na giderek eylem düzenledi. Ancak sondaj alanına girmek isteyen gruba jandarma ekipleri engel olmak istedi. Bu durum kısa süreli tartışmalara neden oldu. Jandarma, şirkete ait bazı malzemelere zarar verildiği ve boruların çalındığı iddiasıyla grubu alana sokmak istemedi.

Tartışmaların ardından grup "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları eşliğinde sondaj alanına girdi. Alanda yapılan incelemede doğanın tahrip edildiği görüldü. Ayrıca şirketin iş makinelerini bölgeden kaldırdığı da gözlemlendi.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, şirketin oluşturduğu su havuzunun başında yaptığı açıklamada, şirketin 1 yıldan beri yasa dışı şekilde sondaj çalışması yaptığını öne sürerek, "Bir yıl öncesindeki tarihe baktığımızda Mera Kurulu kararı yok. Burası mera olduğu için yasaya göre Mera Kurulu kararı gerekiyor. Bu karar olmadan 'Yasa dışı çalıştık' diyor. Şimdi Mera Kurulu kararı verildi, 'Hayır' dendi, 'Burada çalışma olmaz'. 3 ay sonra ne hikmetse o karar kalktı. Biz bunun üzerine dava açtık. Ordu Çevre Derneği ve buradaki, Aybastı'daki 13 yurttaşla birlikte dava açtık. Bu dava sonucunda Ordu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi" dedi.

"KENDİLERİ GİTMİŞLER AMA SUÇ DELİLLERİ ORTADA"

Şirketin alanda yaptığı çalışmalara da değinen Gönül, şöyle konuştu:

"Şu gördüğümüz yer sondaj makinesinin çalışması için su havuzu. Peki böyle mi olması lazım burasının? Hayır. Bakın, havuzların membran olması lazım, koruma altına alınmış olması lazım. ve su sızdırmaması gerekiyor. Çünkü sondaj yapılırken örneğin bentonit kullanılır, burası bazı kimyasal kullanılır. Bu sondaj makinesi 500 metre de aşağıya inebilir, 5 bin metre de aşağıya inebilir. ve karotlar çıkartılır, o karotların tahlili sonucunda hangi metrede altın veya gümüş olduğu tespit edilmesi için. Burası bittikten sonra ise bu su burada bırakılmaması gerekiyor yasaya göre. Bunu buradan o sızdırmaz membran içerisinden vidanjörle alınıp koruma altına alınıp buradan götürülmesi ve bunun bertaraf, yani rehabilitasyona uğraması gerekiyor. Bu bir suç! Suç delili. Kendileri gitmişler ama suç delilleri ortada."

"FESTİVALDEN SONRA YİNE GELECEKLER"

Şirketin önümüzdeki günlerde yapılacak festival nedeniyle sondaj alanından ayrıldığını dile getiren Gönül, "Burada festival yapanlar da aykırı bir ses istemiyor. Onlara göre biz görüntü kirliliği yaratıyoruz. Şimdi bu mera olmasaydı o festival olur muydu? Festivalden sonra yine gelecekler. Yani o görüntüyü, bizlerin görüntüsü festivali etkilemesin diye buradan çıktılar. Yoksa bizi çok sevdiklerinden, yaylayı sevdiklerinden, yasaya uyalım diye falan çıkmadılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA