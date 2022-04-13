GAZİANTEP (İHA) - Türkiye ve Romanya çocuk resim sergisi açıldı

GAZİANTEP Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mizyal Sanat Evi ile birlikte Kardeş Ülkeler, Türkiye ve Romanya Çocuk Resim Sergisi'nin açılışını Onat Kutlar Salonu'nda yaptı. Sergi, 4-19 yaş arası çocukların ve gençlerin yaptığı yüzden fazla eseri ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.

Büyükşehir ve Mizyal Sanat Evi ortaklığında bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Çocuk Resimleri Sergisi", ülkeler arasında kültürel dostlukları pekiştirerek serginin oluşmasında etkili oldu. Serginin açılışında keman ve piyano çalan minikler birçok klasik eseri başarıyla icra ederek, müzik becerileri ile dinleyenleri hayran bıraktılar.

Sergi öncesi Workshoplar düzenlendi

Sergi çerçevesinde kentte bulunan Art. Ro Kültür Derneği ile ayrıca 3'üncü Uluslararası fark oluşturan Çocuklar Sanat Festivali Direktörü Prof. Cristina Petrariu ve beraberindeki sanatçı, eğitimcilerin katılımlarıyla Gaziantep Sanat Merkezi'nde iki gün süren birçok workshop gerçekleşti.

"Kültür ve sanat bizi bir araya getirip birleştiriyor"

Sergi açılışında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı ile beraber çok özel günler yaşandığını aktararak, "Ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik demek. Bununla birlikte kültür ve sanat bizi bir araya getirip birleştiriyor. Kültür, sanat birçok sorunu çözüyor. Kültürü, sanatı, sanatçısı ile yükselen Gaziantep için herkesin emeğine sağlık diyorum" diye konuştu. Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ramona Carteleanu ise konuşmasında Gaziantep'e gelmekten mutluluk duyduğunu aktararak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış törenine ayrıca Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, konuklar, öğretmenler, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.