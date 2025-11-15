Haberler

Türkiye ve KKTC Özel Harekat Ekiplerinden Ortak Tatbikat

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü ile KKTC Polis Özel Harekat Müdürlüğü, Didim'de gerçekleştirdikleri tatbikatla su altı ve su üstü operasyonlarını başarıyla simüle etti.

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ile KKTC Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesinde 2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında su altı ve su üstü intikali, kritik bölgeye yaklaşma ve müdahale prosedürleri uygulandı. Senaryo gereği gerçekleştirilen operasyon, iki teşkilatın ortak koordinasyonunu ve karşılıklı tecrübe paylaşımını en üst seviyede test etti.

Yetkililer, bu çalışmaların müşterek görevlerde etkinliği artırmayı hedefleyen önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tatbikat, iki kardeş ülkenin emniyet birimlerinin güvenlik, dayanışma ve ortak görev bilincini bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
