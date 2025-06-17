Türkiye ve Bulgaristan Sınır Kapılarında Yoğunluk İçin Koordinasyon Toplantısı

Türkiye ve Bulgaristan Sınır Kapılarında Yoğunluk İçin Koordinasyon Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Bulgaristan yetkilileri, yaz aylarında artan yolcu ve araç trafiğine yönelik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, sınır geçişlerinde yaşanması beklenen yoğunluk için alınacak önlemler ele alındı.

Türkiye ile Bulgaristan arasında yaz aylarında artan yolcu ve araç trafiğine yönelik iş birliğini güçlendirmek amacıyla iki ülke yetkilileri sınır kapılarında koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün yapılan toplantıya Bulgaristan'dan Bölge Valisi Dr. Stefka Zdravkova, Turizm Bakan Yardımcısı Pavlin Petrov, Sınır Polisi Müdürü Başkomiser Anton Zlatanov, Gümrük Ajansı Müdürü Georgi Dimov, Gıda Güvenliği Ajansı İcra Direktörü Dr. Svetlozar Patarinski, Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ve diğer kurum yetkilileri katıldı. Türk tarafından ise Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kanak ile ilgili kurum temsilcileri hazır bulundu.

Toplantıda, yaz tatili döneminde sınır kapılarında yaşanması beklenen yoğunluğa karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Taraflar, muhtemel sıkışıklıklara karşı 24 saat esasına göre karşılıklı iletişimin sürdüğünü ve ihtiyaç halinde hızlı müdahalenin sağlanacağını belirtti.

Geçen yıl Türkiye-Bulgaristan sınır kapılarından 4 milyondan fazla yolcunun geçtiği bilgisi paylaşılırken, bu yıl da yoğunluğun sürmesinin beklendiği aktarıldı.

Başkomiser Zlatanov, göç ve kaçakçılıktan ziyade sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasına odaklanılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Gümrük Ajansı Müdürü Dimov ise Bulgar tarafının binek araç yoğunluğuna karşı hazırlıklı olduğunu, araç trafiğinin giriş anından itibaren takip edildiğini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer de Bulgar kurumlarının sorumlu yaklaşımı için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki diyaloğun karşılıklı anlayışla devam edeceğini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit

Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit
İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak

İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Patronuna telefonu verdi, 817 bin lirası buhar oldu

Patronuna telefonu verdi, başına gelmeyen kalmadı
Yengesini baltayla katlederken ağabeyi de öldü! Cezası belli oldu

Yengesini baltayla katlederken ağabeyi de öldü! Cezası az bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.