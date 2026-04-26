Türkiye üniversiteleri Afyonkarahisar’da AKÜ’de buluştu

Türkiye’de yükseköğretim politikalarının şekillendirilmesinde önemli rol oynayan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu, Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde toplandı. ÜAK Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Kapu başkanlığında düzenlenen toplantıya, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile kurul üyeleri ve çeşitli konsey ile komisyon başkanları katıldı.

YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, üniversiteler arası akademik koordinasyonun güçlendirilmesi, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik stratejiler ve yükseköğretim sistemine dair düzenlemeler ele alındı. Üniversiteleri ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarının hazırlanmasına yönelik konuların da görüşüldüğü toplantıda, yükseköğretimin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için önemli kararlar alındı.

AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON VURGUSU

ÜAK Yönetim Kurulu toplantısında, üniversiteler arasındaki iş birliğinin artırılması ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Akademik gelişimi destekleyecek adımların değerlendirildiği toplantı, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Haber: Faruk Kılınç